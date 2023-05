La reciente plantada de Dayanita al programa donde anunció durante el fin de semana su respuesta, no sería más que una muestra de cómo es realmente la comediante según contó Magaly Medina, quien intentó entender el por qué de su falta, añadiendo que el no firmar aún contrato con ese canal sería uno de los motivos.

“Tampoco fue, los dejó plantados y solo hizo una conexión y dijo que no tiene contrato aún con la Chola y yo creo que por eso no quiso sentarse en el programa de María Pía”, de esta forma es como Magaly Medina contó por qué hoy Dayanita no estuvo en el set de ‘Mande quien mande’ y se enlazó solo por una videollamada.

Los motivos para que Dayanita falte a la cita que pactó días antes, fueron exceso de trabajo con su nuevo programa en redes sociales según contó ella misma, además Magaly desaprobó que Jorge Benavides le haya prestado tanto tiempo al tema de su extrabajadora porque no se lo merecería: “Qué incomodidad verlo a Jorge Benavides, lo estrella y correcto que es y verlo sentado ahí, sin maquillaje y sin ser un personaje respondiéndole a una berrinchuda que se fue sin decir gracias”.

TE PUEDE INTERESAR