María Pía Copello, presentadora de ‘Mande Quien Mande’, escuchó la “verdad” de Dayanita sobre su enfrentamiento mediático con Jorge Benavides , su exjefe. La exintegrante de ‘JB en ATV’ reconoció que cometió varias faltas durante su paso por el programa cómico, pero agregó que no es una “malagradecida”.

Luego de varios minutos de escucharla, María Pía sacó sus propias conclusiones y la ‘cuadró' EN VIVO. Para la conductora de TV, la actriz transgénero se equivocó al no llamar a JB para despedirse y darle las gracias por darle trabajo.

“Uno siempre tiene que irse bien de un trabajo, siempre tiene que ser agradecido, siempre tiene que llamar a la persona indicada para despedirse. La televisión nos da una vigencia importante y hay que saber aprovechar”, dijo, contundente.

También le dio una lección de humildad a Dayanita:

“Uno siempre tiene que sacar una experiencia, y la experiencia que te queda de esa mala experiencia, sobre todo por las faltas que has tenido, es que uno puede ser muy talentoso, pero no va a ver nadie que nos aguante si seguimos faltando y no somos responsables con nuestro trabajo”.

María Pía cuadra a Dayanita

