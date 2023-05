Dayanita dio marcha atrás en su ofensiva contra su exjefe, el reconocido comediante Jorge Benavides . Pese a que la actriz transgénero prometió estar en VIVO frente a María Pía Copello, ella optó solo por hacer un enlace desde otro punto de la ciudad.

Dayana comenzó diciendo que “nunca” habló mal del popular ‘JB’ ni de sus excompañeros del programa ‘JB en ATV’.

“Yo hasta el día de hoy se que no hablé mal. Me hicieron una pregunta y traté de responder, yo nunca hablé mal de mi exjefe y de mis excompañeros. Estoy agradecida con mi ex jefe, porque gracias a él y gracias al programa sigo recibiendo cariño”, comentó en entrevista al magazine ‘Mande quién mande’.

Dayanita reconoce que no se despidió de JB

Dayanita admitió que nunca se despidió de Jorge Benavides y ni le dio las gracias por haberle dado trabajo por tantos años: “ Sé que cometí el error de no asistir a mi trabajo cuando yo tenía que hacerlo. Yo hice la llamada, no a él, sino a su esposa, porque era la única persona con la que yo conversaba, de todo, tanto en temas laborales, como en temas de permisos. Yo asumí mi responsabilidad, que cometí una falta, pero no entiendo cuál es el tema de que yo haya hablado mal de mi extrabajo”.

Finalmente, reiteró que nunca se ha expresado mal de su anterior empleador, quien la tildó de “malagradecida” y consideró que “el dinero la cambió”.

“Yo nunca me he expresado mal, yo siempre hablo bien de todos y soy agradecida. A mí jamás el dinero me va a ser creída, porque yo siempre seré tal cual, que sea seria fuera de mi trabajo es muy diferente, pero cuando tratan de llegar hacia mi persona, yo soy una excelente persona, soy maravillosa”.

