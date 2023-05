Después de las declaraciones realizadas por Jorge Benavides en ATV, Dayanita expresó sus opiniones en el programa “Mande quien mande” transmitido por América Televisión, donde tuvo que enfrentar las enseñanzas que le brindó María Pía Copello.

Sin embargo, un acontecimiento que no pasó inadvertido fue cuando la comediante intentó corregir a la conductora por identificarla erróneamente como hombre, ya que ella se identifica como mujer.

“Permíteme compartir algo contigo: siempre es importante dejar un trabajo en buenos términos, ser agradecido y tomar la iniciativa de comunicarse con la persona indicada para despedirse”, fue el comentario de María Pía, pero lejos de calar la conciencia de Dayanita, la comediante prefirió hacer una corrección porque fue identificada como hombre: “Es agradecida”.

¿Qué dijo Dayanita de Jorge Benavides?

Pese a las declaraciones que dio en contra de Jorge Benavides que lograron dejarla como mal agradecida ante muchos de sus seguidores. Dayanita prefirió ignorar el pasado y añadió que no habló mal de nadie: “Yo hasta el día de hoy sé que no hablé mal. Me hicieron una pregunta y traté de responder, yo nunca hablé mal de mi exjefe y de mis excompañeros. Estoy agradecida con mi ex jefe, porque gracias a él y gracias al programa sigo recibiendo cariño”.

TE PUEDE INTERESAR