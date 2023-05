La noche de ayer, sábado 13 de mayo el programa humorístico ‘JB en ATV’ dio mucho de que hablar, pues por primer vez Jorge Benavides se pronunció de la salida de Dayanita del show. El actor se mostró bastante molesto por los constantes ataques de la actriz trans y desmintió a la cómica por decir que no tenía contrato.

Como se recuerda, Dayanita se presentó en el ‘Reventonazo de la Chola’ para revelar entre lágrimas que no había firmado un contrato que le diera estabilidad laboral luego de dos años de trabajar con Jorge Benavides y que solo tenía acuerdos verbales con la producción de ‘JB en ATV’.

Jorge Benavides desmiente a Dayanita

El popular personaje ‘Beto Tortiz’ le preguntó a Jorge Benavides por la supuesta falta de contrato de Dayanita, a lo que el querido ‘JB’ no dudo en responder con todo y desmentir todas las acusaciones de la actriz e incluso aseguró que era la única que tenía privilegios.

“Cuando yo me entero de esta declaración de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice de que sí está el contrato. Es más, todos tienen contrato en el programa. El pago siempre fue puntual, no siempre el pago, sino los adelantos, los adelantos que no todo el mundo han tenido y esta señorita tenía este privilegio ”, expresaba Jorge Benavides.





