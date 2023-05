Con motivo del ‘Día de la madre’, Deyvis Orósco decidió darle un costoso regalo a Cassandra Sánchez de Lamadrid quien recibió el obsequio con mucha emoción sin esperar que Rodrigo González espere su turno para burlarse del momento.

Rodrigo González no pudo evitar recordar que pese a que ya tienen un pequeño y viven juntos desde hace muchos años, el cantante aún no cumple con el matrimonio que le prometió a Cassandra y el conductor de ‘Amor y fuego’ se encargó de recordarlo: “¿Hasta cuándo se dejará de hacer el ‘bobazo’ con el matrimonio?”.

Según ‘Peluchín’, el reloj que regaló Deyvis no sería más que una herramienta para que Cassandra vea con más detalle las horas y días que pasan sin que él cumpla su promesa de boda: “Te regalo (el reloj) para que sigas contando cada día que pase y no me caso contigo (risas). Aparte puedes ver la fecha y cuántos días más te sigo meciendo”.

¿Deyvis y Cassandra tienen fecha de boda?

En febrero, la hija de Jessica Newton se cansó de las burlas y decidió aclarar que contra todo pronóstico, ella y el cantante ya tienen todo arreglado: “Gracias por tu preocupación, pero ya tenemos fecha”.

