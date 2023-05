La popularidad del cantante urbano argentino es cada vez más grande y su club de fans también y entre ellos no falta quien siente tanto cariño por las canciones y la trayectoria de ‘Duki’ que planean tatuarse estrofas de sus canciones y hasta su rostro, pero el artista del trap parece estar en contra de ello.

Esta vez fue abordado por una fan quien le pidió un autógrafo en el cuello, pero el cantante se percató de las intenciones de su seguidora de tatuarse la firma, logrando que el argentino se niegue a la petición de su emocionada seguidora: “No, decile que te lo tatúe bien el chavón, pero va a quedar horrible y lo vas a tener el resto de tu vida y yo tengo la letra horrible”.

La joven logró convencer al ‘Duko’ para que le firme el cuello, pero él no lo hizo sin antes hacerle una fuerte advertencia con el fin de que su seguidora no decida marcarse el cuello: “No te tatúes esto que si la próxima vez que te vea con esto no te hablo, te veo con un tatuaje de eso y te echo es una promesa”.

