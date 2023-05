Las redes sociales no perdonan nada y se fijan en detalles que a simple vista pocos los notaría y en esta ocasión fue el turno de Natalie Vértiz, quien realizó muecas cuando hacía de jurado en un pequeño concurso de belleza. La ex Miss Perú decidió defenderse y aclaró que sus gestos son normales en ella: “No es novedad mi cara, soy una persona muy expresiva y en todo caso si debo ser juzgada por algo debería ser por mis acciones, no por mi cara”. | VIDEO: TikTok