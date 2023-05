Se acabaron los rumores. Durante la transmisión del podcast conducido por Julio Orozco, se reveló y confirmó la relación que mantiene Santa Fe Klan con la estrella de Only Fans, Karely Ruiz quien contó todo lo que pasaron ambos antes de concretar su romance.

“Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena. Los dos venimos de abajo. Conectamos muy bien. Luego me besó en Monterrey y ahí todo se tornó más serio. Ya lo platicamos y estamos dejando que fluya. Si se da bien”, de esta forma es como Karely Ruiz contó su historia de amor.

Karely Ruiz dejó en claro que aún no han formalizado o etiquetado nada con Santa Fe Klan, pero el gusto por el cantante iría más allá del físico, según lo que confesó la estrella de ‘OnlyFans’: “Yo siempre forzaba las relaciones, al primer mes ya quería que fueran mis novios. Antes me importaba mucho el físico, pero dejé de enfocarme en eso porque el físico no lo es todo”.

