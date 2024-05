Samahara Lobatón está emocionada por la llegada de su segundo hijo con Bryan Torres. La influencer viajó a Estados Unidos y aprovechó en realizar las primeras compras para su bebé.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug mostró la ropa y accesorios para los primeros meses de su pequeño.

Además, Samahara dijo que aún desconoce el sexo de su bebé, por ello compró todo en colores neutrales.

“ No sé que es, así que todo unisex ”, escribió Lobatón, quien está en sus primeras semanas de gestación.

Cabe recordar que Samahara Lobatón se reencontró con Youna, expareja y padre de su primera hija. El barbero aprovechó en pasar tiempo con su pequeña, lo cual mostró evidenció a través de su cuenta oficial de Instagram.

Samahara Lobatón reflexiona tras ser desalojada por Bryan Torres: Estoy en paz, pero no soy feliz

Samahara Lobatón publicó una curiosa reflexión tras protagonizar un bochornoso escándalo en la vía pública junto a Bryan Torres.

El cantante terminó desalojando a la influencer y anunció el fin de su relación. Además, confirmó en ‘Magaly TV: La Firme’, que la hija de Melissa Klug espera un hijo de él.

Ahora, Samahara Lobatón señala que se siente en paz luego de tomar una gran decisión, sin embargo, no es feliz.

“Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz”, se lee en la publicación.

