El ex pelotero “Cuto” Guadalupe no pasa por su mejor momento, luego de que su esposa Charlene Castro protagonizara un ampay de Magaly en el que presuntamente le es infiel al futbolista en un hotel de Barranco. Sin embargo, no es la primera vez que la popular “Fe” esta en medio de la polémica con una de sus parejas, pues hace algunos años fue acusado de violencia familiar y psicológica por su ex esposa, Giselle Zapata. ¿Será está la cruz con la que carga el ex jugador de la ‘U’?

El ‘Cuto’ Guadalupe tuvo una polémica relación con su ex esposa Giselle Zapata. En el 2019, la ex pareja de la ‘Fe’ se presentó frente a las cámaras del programa de espectáculos, Magaly TV La Firme para revelar que habría sido víctima de violencia física y psicológica por parte del jugador de fútbol.

‘Cuto’ Guadalupe fue acusado de violento

Giselle Zapata señaló que Cuto Guadalupe la violento a lo largo de sus 14 años de relación, además de no cumplir con la manutención a los hijos que tuvieron juntos.

“Me lanzó un cachetadón y me hizo volar por encima de la cama. Pasaba varias veces. Me golpeaba cuando estaba ebrio. Esa era su excusa para decir: ‘No sabía lo que hacía’”, contó Gisella para Magaly Medina.

Además reveló que el futbolista le habría sido infiel en diferentes oportunidades. “Tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico y psicológico, emocional, humillaciones”, explicó la ex esposa del ‘Cuto’ Guadalupe.





TE PUEDE INTERESAR