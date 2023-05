Estamos a pocas horas de que Karen Schwarz y Ezio Oliva se vuelvan a dar el ‘Sí' en su boda religiosa y desde la noche de ayer, la ex modelo se ha mostrado muy ansiosa por su gran día, pero compartió con sus seguidores en redes sociales algunos detalles para la elaboración de su vestido de novia.

Según lo relatado por Karen Schwarz, ella y su esposo, el cantante Ezio Oliva están demasiado cansados con todos los preparativos de su boda religiosa y el reciente bautizo de sus dos pequeñas hijas. No obstante, la pareja se muestra feliz de volver a reafirmar su amor esta vez en una iglesia con la bendición de Dios.

El vestido de Karen Schwarz

Esta vez la modelo Karen Schwarz volverá a confiar en el diseñador Noe Bernacelli, quien fue el encargado de confeccionar el vestido de novia que uso en su matrimonio simbólico que se celebró en Punta Cana.

Aunque Karen Schwarz no muestra aún que vestido usará esta noche en la iglesia, la ex conductora de televisión dejo ver algunos detalles en su cuenta oficial de Instagram. La ex modelo se luce junto a su madre mientras le toman las medidas para la confección de tan especial vestido para su gran día.

“ Celebremos el amor cuantas veces estemos listos. En el 2015 nos casamos simbólicamente, en el 2016 dimos el siguiente paso y realizamos nuestro matrimonio civil, pero ahora lo queremos hacer frente a nuestras hijas en el religioso ”, escribió Karen Schwarz.

Karen Schwarz y su madre en la confección del vestido de novia

