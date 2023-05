¡FUEGO! Angie Jibaja no se quedó callada y mandó un contundente mensaje por el Día de la Madre, luego de que de Romina Gachoy, actual pareja del padre de sus hijos Jean Paul Santa María, posara en una sesión de fotos con sus dos pequeños. La ‘Chica de los tatuajes’ no mencionó nombres pero dijo señaló que no caerá en provocaciones. ¿Será un indirecta a Jean Paul y Romina?

Además, Jibaja pidió a sus seguidores en redes sociales que no la feliciten, y agregó que hoy es un día más pero especial. La ex modelo peruana está alejada de sus hijos por mandado judicial y desde hace unas semanas pide poder ver a sus pequeños, pues según ella y un examen de toxicología ella se encontraría bien de salud.

La actriz peruana, Angie Jibaja se mudó a Chile con su madre y desde allá ha pedido en múltiples ocasiones a su ex pareja Jean Paul Santa María que la deje ver a sus pequeños. Sin embargo, el cantante aseguró que sus hijos no quieren estar con ella y que él no los obligará.

Angie Jibaja y su mensaje por el Día de la Madre

“Aún que hagan algo intencional contra mí, con el afán de hacerme caer al hoyo negro de nuevo, ésta vez más lagrimas no me sacarán. Hoy sólo es un día más, les deseo lo mejor a todos, resiliencia y bendiciones. 💜🙌🏻” escribió Angie Jibaja en una de sus publicaciones de Instagram. Los seguidores de la artista le han mostrado su apoyo y le desearon que pronto pueda estar con los menores.

El contundente mensaje llega luego de que la modelo uruguaya Romina Gachoy se luciera en una sesión de fotos con los hijos de Angie para celebrar el Día de la Madre, aunque no hay un señalamiento directo, los cibernautas presumen que Angie Jibaja se refiere a dicha sesión de fotos.

Angie Jibaja manda mensaje por el Día de la Madre

TE PUEDE INTERESAR