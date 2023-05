En las últimas semanas Angie Jibaja ha vuelto a dar de qué hablar al reclamar a Jean Paul Santa María, una fuerte deuda por alimentos que según ella, se acumula hasta hoy, esto no fue tomado a bien por el padre de sus hijos y decidió pedir asesoría legal.

El equipo de Magaly Medina logró contactar a la abogada de Jean Paul Santa María, quien reveló que su patrocinado sí tenía una deuda con la ‘chica de los tatuajes’ pero que no se puede acumular hasta ahora porque los pequeños viven con´él desde el 2019 y no le pide ni un sol a la Jibaja.

Ante los reclamos de Angie Jibaja quien exige que le paguen las pensiones de sus hijos, Jean Paul estaría asesorándose para darle vuelta a la demanda: “En su oportunidad, él afirma que no requiere solicitar una pensión de alimentos, pero lo está evaluando”.

Por su parte Magaly Medina aconsejó a los jueces parchar la deuda que tiene Jean Paul con Angie con la que ahora le debe ella al padre de sus hijos desde el 2019 y afirmó que la ‘chica de los tatuajes’ no merece estar con los niños: “Ni siquiera compasión ni pena me dan sus llamados en la televisión, no se merece tener a sus niños”.

