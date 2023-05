Una vez más, Angie Jibaja está dando de qué hablar y no por las razones correctas. En esta ocasión la ‘chica de los tatuajes’ cuadró con roche a Janet Barboza y le dijo que no le caía, pidiendo que le pasen con Ethel Pozo en plena entrevista.

La actitud de Angie Jibaja no fue aprobada por Samuel Suárez y decidió recordarle cómo son las entrevistas en medios: “Angie tienes que saber que si vas a presentarte a cualquier programa, tú no vas a hacer la pauta de preguntas”.

Además, el conductor de ‘Instarandula’ defendió la posición de Janet Barboza, quien solo hacía su chamba al buscar declaraciones: “Le dijiste no me caes a Janet y es válido que no te caiga y que te molesto por uno u otro tema. Ella como la presentadora del programa podía formular”.

¿Qué le dijo Angie Jibaja a Janet Barboza?

