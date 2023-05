Angie Jibaja no toleró que Janet Barboza se refiera a su hijo Nicolás Garay, quien fue detenido por la Policía Nacional en San Borja, en el año 2020, por presuntamente dedicarse a la microcomercialización de drogas.

En aquel entonces, los noticieros indicaron que al hijo de Angie Jibaja se le encontró una bolsa pequeña con tallos y semillas de marihuana, además de una bolsita de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, a los pocos días el joven fue puesto en libertad por falta de evidencia.

“¿Tienes contacto con tu primer hijo mayor?” , le preguntó Janet a Angi Jibaja, este miércoles 10 de mayo en el programa ‘América HOY’. La pregunta incomodó a la exmodelo, quien al toque le reclamó por sus comentarios:

“Por su supuesto, todos los días (lo veo), me dolió muchísimo tu comentario, porque a él lo sembraron y le encontraron con unas ramitas y tu leíste el atestado policial de mi hijo... la policía lo dijo, eran unas ramitas” , lo defendió Jibaja sobre la detención de su primogénito en el 2020.

Janet Barboza siguió ‘picando’ a la ‘chica de los tatuajes’ y comentó:

“Me dio mucha pena como mujer y como madre que tu hijo haya seguido tus pasos, o esté a punto de seguir tus pasos”.

Esto enfureció aún más a Angie Jibaja, quien la mandó a callar: “ No hables de mi hijo, tú menos que nadie. Mi hijo es un chico decente, educado y tiene muchos valores. Gracias a Dios no siguió el camino que yo tuve”.

Nicolás Garay dedicó mensaje a su madre tras salir de prisión

Nicolás Garay, primogénito de Angie Jibaja fue puesto en libertad al poco tiempo de ser detenido y aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su madre.

Todo inició cuando el engreído de la modelo publicó una fotografía con su madre que llevaba en la leyenda: “No porque el cielo esté nublado las estrellas murieron”. Ante esto, la actriz no dudó en comentar: “Te adoro más que a nadie en este mundo, mi tesoro. One more beat”. Entonces, le respondió: “Yo también te amo, madre bella”.

TE PUEDE INTERESAR