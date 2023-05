Angie Jibaja explotó este miércoles 10 de mayo ENVIVO en el programa ‘América HOY’ al expresar su molestia por los comentarios que le hacía Janet Barboza, quien en todo momento le recordaba su paso por las drogas.

Y no solo eso, la popular ‘Rulitos’ le mencionó a la exmodelo por qué sus dos hijos, aparentemente, no quieren verla y prefieren vivir con su padre, Jean Paul Santa María.

“(Tus hijos tendrían miedo) porque desgraciadamente las experiencias que ha tenido tus hijos cuando estaban contigo y tú no estabas bien, no eran las mejores”, comentó Barboza.

Esto enfureció a la popular ‘chica de los tatuajes’, quien le ´pidió a la conductora que se informe mejor.

“No quiero hablar contigo porque, de verdad, prepárate bien. No solamente puedes ser comunicadora, mi tema es sensible”, dijo Jibaja.

La modelo también se molestó proque Janet dijo que tenía restricciones o impedimentos ordenado por la justica para no acercarse a sus dos hijos: “Te hemos visto en un lío donde te agarraron a tiros, afortunadamente estás viva. Te hemos visto denunciando porque te quería violentar. Te hemos visto en Chorrillos en lugares no saludables y hace dos mese en La Victoria (drogándote). Yo me pregunto, ¿estás capacitada para estar con tus hijos?”

Angie desató su furia y ya no quiso que Janet Barboza la siga entrevistando:

“Yo no me senté aquí para hablar de ese tema (…) Mamacita, pásame con Ethel, discúlpame, tú no me caes bien. Con mucho respeto (…) No necesitaba sus cámaras tampoco, porque yo dije, estás tú Ethel, no pensé que me iban a abordar así yo necesitaba un tema serio donde haya información verídica. No era para que... siento que me han acorralado”

