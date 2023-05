Una guerra de nunca acabar. Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Angie Jibaja, quien recientemente la culpó por “haber destruido su familia” y “haberse ensañado con ella”. Y es que frente a ello, la conductora lamentó las declaraciones de la modelo y expresó su pena por no ver ni un ápice de voluntad por querer recuperarse de su adicción a las drogas.

“Esta chica vive creyendo sus propias mentiras, sigue viviendo en un mundo de fantasía. No hay peor enfermo, que el que no quiere reconocer que está enfermo, y lo que hacen es echarle la culpa al resto. La que consumía drogas no era yo, eras tú. Tengo que augurarle un pésimo futuro ”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ también cuestionó la actitud de la madre de la ‘ Chica de los tatuajes’ , quien en vez de ayudar a su hija y hacer que se rehabilite en un centro especializado, la apoya en “sus mentiras”.

“En sus trasmisiones siempre dice que yo soy la única culpable de todos sus males y creo que hay que ubicarla. Mal hace la mamá, entiendo que sea su madre y tiene que taparle muchas cosas, pero creo que una madre tiene que aclararle el panorama a su hija y hacerla pisar tierra firme”, agregó la periodista bastante indignada.

Por otra parte, Magaly Medina no pudo evitar tocar el tema de los hijos de Angie y la pérdida de su carrera debido a su adicción. “Lamentablemente los enfermos son los más grandes mentirosos que pueden existir. Me da una pena por ella, porque es mujer joven, guapa, que tenía futuro en el mundo del cine, televisión. Sin embargo ella misma ha destrozado su carrera y ha causado que sus hijos no estén con ella”, finalizó diciendo.

Magaly aconseja a Angie Jibaja

La conductora Magaly Medina negó tajantemente la información lanzada por la ‘Chica de los tatuajes’, quien aseguró que la periodista en algún momento consumió sustancias tóxicas. Asimismo, también le aconsejó que si quería recuperar verdaderamente a sus hijos, “debe reconocer que está enferma”.

“Si quiere realmente recuperar a sus hijos, debe empezar a reconocer, decir: ‘estoy enferma, me voy a curar’. Tener la fuerza de voluntad de reconocerlo, de curarse”, dijo la figura de ATV

TE PUEDE INTERESAR