Lo dejó mal parado. Vanessa López decidió romper su silencio y se refirió a la presunta cercanía que estaría teniendo con Jean Deza. Y es que la modelo aceptó que perdonó al futbolista, pero negó tajantemente que tengan algún tipo de relación amical o amorosa.

En ese sentido, la influencer le confesó a sus fanáticos que se encuentra bastante afectada por las innumerables críticas que viene recibiendo por culpa de las declaraciones del jugador de Cienciano.

“Me veo obligada a escribir este comunicado ya que en estos días después de lo anunciado por Jean Deza en sus redes sociales, me he sentido afectada por los comentarios negativos ”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Además, la expareja de ‘Tomate’ Barraza aclaró que, pese a haber disculpas a Jean, no volverá a salir con él. “Quiero aclarar que en su momento conversamos y acepté sus disculpas, pero no tenemos ninguna relación amical, ni algún vínculo sentimental que me relacione con él. Doy por cerrado este tema”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR