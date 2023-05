Fuertes declaraciones. Alejandra Baigorria no dudó en evidenciar su molestia con Yahaira Plasencia, quien actualmente cumple el rol de jurado de la secuencia “Baila Conmigo” de ‘Esto es Guerra’.

Y es que la popular ‘Rubia de Gamarra’ comentó que la salsera no es imparcial al momento de calificar a los participantes, motivo por el que sugiere que llamen a un jurado “más a la altura”.

“Yo creo que deberían poner jurados un poco más imparciales. Yahaira no me parece imparcial”, comenzó diciendo la pareja de Said Palao.

Asimismo, la excombatiente incluso se animó a pedirle al equipo de producción del reality de competencia que llamen a una bailarina más especializada y profesional. “Me parece que no es una bailarina top para que sea jurado. Me parece mejor, por ejemplo Belén Estévez”, agregó Alejandra Baigorria fuerte y claro.

TE PUEDE INTERESAR