Se encienden las alarmas. Jean Deza se encuentra en el ojo público luego que oficializara nuevamente sus saliditas con Vanessa López, y fuera a la vez desenmascarado por su ex, Gabriela Alava, de haber buscado volver con ella días antes. Sin embargo, esta vez el programa de Magaly Medina mostrará nuevas imágenes de la reciente pelea callejera protagonizada por el futbolista a las afueras de la casa de su expareja.

En dicho video se logra ver al futbolista del Cienciano en la parte externa de la vivienda de la modelo y exigiéndole, al parecer, que le devuelva algunas pertenencias que habría dejado en dicho lugar cuando ambos mantenían una relación sentimental.

“Su sobrina no me quiere dar mis cosas. Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá”, se le escucha decir al pelotero. Instantáneamente, Gabriela, desde su auto le consulta si iba a querer devuelta sus cosas, a lo que él responde de una manera bastante agresiva e impulsiva.

“No, te cag... porque voy a mostrar todo. ¡No te voy a dejar ir a ningún lado!”, le responde Jean Deza a su expareja a plena luz del día.

Ojo - Jean Deza se pelea en la calle con Gabriela Alava

Jean Deza amenaza a Gabriela Alava

No es la primera vez que el integrante del Club Cienciano, Jean Deza, se deja escuchar de una manera bastante grosera hacia sus parejas o salientes, pues esta vez Gabriela Alava denunció que el pelotero la habría amenazado con dejarla mal públicamente si es que no volvía con él.

“ Yo desde el día lunes que él me amenazó, o sea me dijo: ‘vas a ver cómo vas a quedar públicamente’... Desde ese día yo bloquee sus llamadas” , confesó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR