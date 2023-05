Fuertes declaraciones. Jean Deza se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego que oficializara, mediante sus redes sociales, sus saliditas nuevamente con Vanessa López, tras haberla denigrado como mujer y señalar que “solo la usó como un polvo”. En ese sentido, fue su expareja, Gabriela Alava, quien desenmascaró al futbolista y confesó que hasta le habría pedido una hija días antes de su publicación.

Recordemos que fue el pelotero quien mediante su cuenta oficial de Instagram le pidió disculpas públicas a la exesposa de ‘Tomate’ Barraza; motivo por el que Gabriela declaró para el programa “Amor y Fuego”, asegurando que él le seguía insistiendo para retomar su relación sentimental.

“ Ella (Vanessa López) como se siente menos, siente todo lo peor, te quiere hacer sentir eso. Yo te amo Gaby, te lo juro. ¿Sabes qué quiero? Quiero que me des una hija”, dice el pelotero con la voz entrecortada. Sin embargo, la modelo dejó en claro que no regresaría con él; hecho que el futbolista no tomó del todo bien.

No es la primera vez que el integrante del Club Cienciano se deja escuchar de una manera bastante grosera e impulsiva hacia sus parejas o salientes, pues recordemos que, en su momento, le dijo a Vanessa López que solo la usó como mujer.

Ahora, la situación con Gabriela no estaría muy alejada de esta versión, pues ante la negativa de Alava, este la amenazó con dejarla mal públicamente. “ Yo desde el día lunes que él me amenazó, o sea me dijo: ‘vas a ver cómo vas a quedar públicamente’... Desde ese día yo bloquee sus llamadas” , manifestó.

