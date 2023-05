En medio de la pelea mediática entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, donde sus dos hijos están involucrados, la ‘chalaca’ aprovechó para presumir el amor que le tiene su último hijo, Jeremy Farfán, de 10 años de edad.

Resulta que en el colegio de su hijo se realizó una actividad previa al Día de la Madre, y Melissa Klug publicó varios momentos con su retoño. “Celebración por el día de las mamis, con mi pequeño amor”, escribió la expareja de Jefferson Farfán.

Klug compartió varias postales desde el salón de clases y hasta se luce bailando con el menor.

Además, mostró el regalo que le hizo el pequeño Jeremy, donde le entregó una tarjeta con un conmovedor mensaje: “ Para el mundo tú eres una madre. Para mí, tu eres mi mundo”.

Como se recuerda, Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con sus hijos y de causarles daño psicológico.

Qué pasó con Melissa Klug y su hijo

Gigi Mitre ‘cuadra’ a Melissa Klug por reclamos: “ni que Farfán fuese un maldito”

Gigi Mitre criticó duramente a Melissa Klug por exponer a sus dos menores hijos, quienes podrían resultar afectados por esta controversia con la ‘Foquita’.

“Yo entiendo que ella quiera que el padre y sus hijos compartan, pero me parece que Melissa está exagerando, ni que Farfán fuese un maldito, que no le da dinero, que nunca los ve (a sus hijos) para hacerlo público. ¿Ella no sabe que a sus hijos también les afecta que ella haga público todo lo que supuestamente hace mal el padre? Ya los chicos están grandes, van al colegio, como si el papá de esos chicos fuera un desgraciado” , comentó la presentadora de Willax TV.

