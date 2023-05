Gigi Mitre no se quedó callada ante las tremendas indirectas de Melissa Klug a su expareja Jefferson Farfán , a quien acusa de no pasar tiempo suficiente con sus hijos y de causarles daño psicológico.

“Estamos reclamando un derecho que tienen mis hijos de tener un vínculo de convivencia sana con su padre. A pesar de que en la actualidad él vive en Lima, el padre no ejerce sus derechos de convivencia y paternidad, como está escrito en una conciliación”, ha declarado recientemente la ‘chalaca’ en el programa de Magaly Medina.

Y para avivar más el fuego, Farfán dejó entrever que Melissa Klug comenzó esta guerra motivada por intereses económicos: “ Se acabó la vida fácil, trabaja, trabaja, trabaja” .

Gigi Mitre le pone el ‘parche’ a Melissa Klug

Gigi Mitre, presentadora de ‘Amor y Fuego’, criticó duramente a Melissa Klug por exponer a sus dos menores hijos, quienes podrían resultar afectados por esta controversia con la ‘Foquita’.

“Yo entiendo que ella quiera que el padre y sus hijos compartan, pero me parece que Melissa está exagerando, ni que Farfán fuese un maldito, que no le da dinero, que nunca los ve (a sus hijos) para hacerlo público. ¿Ella no sabe que a sus hijos también les afecta que ella haga público todo lo que supuestamente hace mal el padre? Ya los chicos están grandes, van al colegio, como si el papá de esos chicos fuera un desgraciado” , comentó la presentadora de Willax TV.

La compañera de Rodrigo González consideró que “no amerita” que Melisa Klug presione públicamente al exfutbolista para que sea un padre presente.

“Melissa siempre se quiere agarrar de hacer bulla para presionar. Me parece que debería detenerse, sus hijos están involucrados. Repito, Farfán no será el padre del año, pero económicamente está, presencialmente no como ella quisiera, pero eso no se puede forzar. Farfán no es un desgraciado como padre”, agregó.

