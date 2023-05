Fiorella Cayo se presentó este 05 de mayo de 2023 en el set de ‘América HOY’ para contar detalles inéditos del fin de su matrimonio con Miguel Labarthe , de quien se separó en abril del 2022. Ellos contrajeron nupcias en Tarapoto, el diciembre del 2019 y no tuvieron hijos juntos.

En su momento, la actriz nunca explicó por qué se separó de su esposo. Sin embargo, un año después, la hermana de Stephanie Cayo se animó a confesar qué ocurrió en los últimos meses de su matrimonio.

“No puedo contar el motivo por el que me divorcié, pero sí fue muy sorpresivo para mi, de estar enamorada y sentir que me si me tiro hacia atrás que esa persona me iba a sostener y nunca iba soltarme la mano... y me la soltó”, relató este viernes.

¿Exesposo de Fiorella Cayo le fue infiel?

Fiorella Cayo estaba comentando sobre la infidelidad del futbolista Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes, con la expolicía Jossmery Toledo. Los conductores de ‘América HOY’ estaban asombrados porque el jugador pensaba celebrar su aniversario, pese a que estaba sacando los pies del plato.

En ese momento, Fiorella Cayo agregó: “A mi me decían te amo todos los días, te amo, te adoro no puedo vivir sin ti, para siempre, para siempre, me ponían ‘el para siempre’ en la pulsera, en todos lados”.

Cayo reveló que sintió una gran decepción por su esposo Miguel Labarthe y, por ello, decidió separarse de manera definitiva.

“Cuando hay una infidelidad o deslealtad de algún tipo, si es verdad que hay una decepción tan grande que sí puede quebrar el amor. Mucho depende de la razón de la separación. En mi caso fue una enorme decepción, entonces dejé de admirar a esa persona que sí quería tanto, porque simplemente hay un tema valor (...) La monogamia no es algo natural, pero es una elección y compromiso”.

Confesó que durante su relación trató de perdonar muchas cosas, ya que sentía que era feliz con su entonces pareja.

“Sí fue muy chocante al principio, pero cuando ya perdonas una vez y hay una especie de luto interno donde aceptes que cualquier cosa que puede pasar. Me tomé un tiempo para digerir muchas cosas”.

