Angie Jibaja siguió disparando contra Janet Barboza, quien le recordó su consumo de estupefacientes y la razón por la que sus dos hijos -presuntamente - no quieren vivir con ella. La recordada ‘chica de los tatuajes’ arremetió contra ‘América HOY’ y pidió que nadie vea ese programa.

Este miércoles 10 de mayo, Jibaja y la popular ‘rulitos’ protagonizaron una tensa discusión EN VIVO que terminó con la intervención de Ethel Pozo.

Sin embargo, al terminar la entrevista, la expareja de Jean Paul Santa María resaltó que Barboza no es ninguna periodista y que mejor debería volver a la animación de eventos, tal y como lo hacía en ‘Las Movidas’.

“Esta señora, Janet Barboza, no es periodista y como no es periodista no se informa bien. Habla disparates y medio (…) le quedaba bien como animadora y presentadora de programas de artistas, de invitados... paradita, sin hablar mucho, se le veía mejor” , dijo, furiosa.

Indicó que quisiera demandar a Janet Barboza por dar información incorrecta.

Qué dijo Angie Jibaja de América HOIY

Además, Angie Jibaja cuestionó la credibilidad del magazine ‘América HOY’, ya que consideró que no trataron el problema de la custodia de sus hijos con la debido respeto.

“Nunca pensé que me acorralaban así, pensé que era un programa serio. Espero que nadie vea ese programa. Hay personas que tienen que prepararse bien antes de tocar un tema sensible, el cual no autorice”.

