Angie Jibaja perdió los papeles EN VIVO durante la última edición de “América Hoy”, debido a que se sintió “atacada” por Janet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza, cuando le consultaron sobre su consumo de drogas y las últimas imágenes que emitió Magaly Medina en un fumadero.

En ese sentido, la modelo reveló que solo fue captada consumiendo marihuana y que los medios habrían querido “dramatizar” la historia. “Según mi examen toxicológico yo estoy sana y no tendría por qué negarlo... ¿Tú (Janet) me viste con algo en la boca?” , comenzó diciendo con un tono un tanto a la defensiva.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención de las presentadoras y del público televidente, fue como la popular ‘Chica de los tatuajes’ llamó a esta droga que es letal para muchas personas.

“Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de ya saben qué, eso que te da risa, que en otro país es legal, no lo puedo mencionar porque no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron eso”, agregó.

Angie ‘cuadra’ EN VIVO a Janet Barboza

Durante un enlace desde Chile, Angie Jibaja arremetió contra las conductoras Janet Barboza y Valeria Piazza por preguntarles si continúa envuelta en el mundo de las drogas, motivo por el que la modelo pidió solo conversar con Ethel Pozo porque no se sentía cómoda.

“Mira, Janet, cuando tú hables algo, te pido que te informes bien. No tengo medidas de protección contra mis hijos. Reinita, no tengo ninguna restricción para visitarlos”, expresó.

Asimismo, en plena discusión, Angie cuestionó duramente a Janet y la mandó a callar. “ Mamá, puedes hacer silencio. Quiero hablar contigo Ethel, ¿recuerdas en el programa de tu mamá cuando mis hijos me abrazaron? No quiero hablar contigo (Janet Barboza) porque de verdad prepárate bien. Linda, disculpa, a ti no te escuché. Pásame con Ethel”, señaló.

