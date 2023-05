No se quedó de brazos cruzados. Néstor Villanueva decidió tomar cartas en el asunto luego que Susy Díaz dejara entrever que maltrató física y psicológicamente a su hija Florcita Polo durante su matrimonio. Y es que el cumbiambero le interpuso a la excongresista una demanda por difamación con una reparación civil de medio millón de soles por daños y prejuicios.

En ese sentido, el cantante aseguró que, luego de que su exesposa y su madre, se presentaran en distintos programas de televisión para hablar de él, su imagen se ha visto seriamente dañada , así como también las ofertas laborales y su estado emocional.

“Lo que ha dicho en todo este tiempo me ha perjudicado demasiado y yo siempre he callado, creo que todo tiene un límite. Metió a mis hijos, a mi familia, a mis padres. Una cosa es salir en televisión para hacer una broma, pero otra es culparte de algo delicado”, comenzó diciendo.

“De todas las formas me ha dañado, en el trabajo, económicamente, como persona pública, emocionalmente también. El año pasado salieron a denunciarme por todo. Me dijeron hasta pegalón, una serie de cosas que no son ciertas” , agregó para Trome.

Néstor asegura que no demanda a Susy Díaz por venganza

El cantante Néstor Villanueva aseguró que la demanda que le interpuso a su exsuegra, Susy Díaz, no ha sido para hacerle daño a ella, ni mucho menos a su exesposa, Florcita Polo, sino netamente por haber manchado su honor y acusarlo de cosas graves muy a la ligera.

“Yo nunca he salido a responderle, a atacarla, pero esta vez todo tiene un límite. Va a tener que verse legalmente con mi abogado. Si fuera por dinero, yo la hubiese denunciado hace mucho tiempo, sino que todos tienen que entender que el honor no tiene precio. Nadie puede salir a difamarte así por así. No le deseo el mal a nadie, no soy vengativo”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR