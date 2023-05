Fuerte y claro. Néstor Villanueva sorprendió a propios y extraños al anunciar que demandó a Susy Díaz y le solicitó la suma de medio millón de soles por daños y prejuicios que supuestamente le habría ocasionado por sus declaraciones en televisión nacional.

Y es que recordemos que el exesposo de Florcita Polo decidió tomar acciones legales contra su exsuegra por haber realizado fuertes acusaciones en su contra en el programa “América Hoy”.

Sin embargo, la excongresista Susy Díaz no se quedó con los brazos cruzados y mediante su abogado le envío tremenda respuesta al cumbiambero. “Estando demostrando fehacientemente que el solicitante Néstor Villanueva es una persona con procesos por violencia, en las declaraciones que he realizado no existe algún tipo de Factor de Atribución, pues estas han sido emitidas dentro de los parámetros del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, se lee en el documento.

“Asimismo no existe obligación de pagar indemnización alguna, deduciéndose que el monto reclamado por el solicitante de enriquecerse indebidamente a costa del producto del trabajo ajeno”, agregó.

Florcita revela que Susy mantuvo a Néstor en pandemia

La hija de Susy Díaz, Flor Polo, terminó confesando en el programa “América Hoy”, que su madre habría ayudado económicamente a ella, a sus hijos y esposo durante la pandemia.

“Creo que mi mamá nos ha ayudado tanto y uno tiene que ser agradecido en la vida, porque si teníamos un techo donde vivir, comida y todo cuando estuvimos en la pandemia, fue por mi madre. Corría y nos llevaba víveres a la casa, no le importaba cuánto gastaba, en ese momento él era su familia”, reveló la joven empresaria.

TE PUEDE INTERESAR