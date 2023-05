Christian Thorsen sorprendió a propios y extraños al confesar recientemente que, a sus 58 años de edad, viene afrontando una dura batalla contra el cáncer a la próstata , el cual le diagnosticaron en abril del 2022. Y es que el actor peruano comentó cómo desde ese entonces, su manera de ver la vida ha cambiado totalmente.

En conversación con un medio local, el popular ‘Platanazo’ manifestó que su enfermedad la ha sabido transformar con mucho temple, y actualmente no permite que el difícil momento que atraviesa sea un impedimento para sonreír.

En ese sentido, el artista peruano también señaló que no le tiene miedo a la muerte, pues si llegara la hora de partir de este mundo, se quedaría contento por todo el cariño que viene recibiendo de sus fanáticos.

“No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo. Además, la vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente” , expresó.

Christian revela que le dieron 36 meses de vida

El actor Christian Thorsen reveló que tiene cáncer de próstata avanzado y que los médicos le dieron entre 12 a 36 meses de vida. Y es que el querido artista, quien es recordado por su papel en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ dando vida a ‘Raúl del Prado’ mejor conocido como ‘Platanazo’, sorprendió a todos al dar a conocer el duro momento que atraviesa.

Sin embargo, Thorsen contó que se ha sometido a un tratamiento especial que lo ayuda a llevar su vida con normalidad, por lo que dio algunos detalles del tratamiento alternativo que está utilizando para controlar el cáncer de próstata.

TE PUEDE INTERESAR