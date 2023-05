El querido actor peruano Christian Thorsen reveló hace algunos día que fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado que afectó a sus pulmones y huesos. Además, contó que los médicos le dieron 36 meses de vida. Sin embargo, pese al duro momento el actor se ha mostrado optimista.

En conversación con el programa dominical ‘Día D’ el actor contó que su delicado estado de salud le ha dado una perceptiva de la vida muy “bonita” de la vida y se animó a comentar sobre lo que ha significado el cáncer en su vida.

Christian Thorsen habla sobre su cáncer

Christian Thorsen reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata en julio del 2022 y desde octubre del año pasado recibe la terapia del muérdago, un tratamiento alternativo que fortalece sus sistema inmunológico y le ayuda a llevar su vida.

Al parecer para Christian Thorsen ser diagnosticado con cáncer de próstata no lo derrumbó ni lo hizo sentir miedo. “ Nunca me asusté ni dije: ¿Por qué a mi?. Más bien dije: “Esto es un regalo”. Hoy en día me doy cuenta porque lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente ”, manifestó para ‘Día D’.

Luego el artista indicó que ahora mismo se encuentra rodeado de amor por parte de las personas de su entorno y son ellos quiénes lo motivan para seguir adelante. “ La gente que quiero y me quiere ”, contó.

Además reveló que para él ser diagnosticado de cáncer de próstata fue como volver a nacer. “ Es bonito, halagador y te da ganas de no rendirte. Es como un renacer, cuando te dicen que ya te vas a ir es como una sensación muy parecida a volver a nacer ”, reflexionó.

