Rosa Fuentes conversó este 9 de mayo de 2023 con el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. La aún esposa de Paolo Hurtado habló sobre su proceso de divorcio con el futbolista tras su ampay con Jossmery Toledo.

Durante la entrevista, la presentadora de espectáculos no dudó en resaltar el supuesto parecido entre Rosa Fuentes y la modelo Alondra García Miro.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Rosa Fuentes y Alondra García Miro?

“Le veo un aire a Alondra García Miró , ¿alguna vez te lo han dicho?”, dijo Gigi Mitre en un inicio. “Viéndolo bien, creo que sí hay un parecido, podría ser su prima”, comentó “Peluchín.

“Hay un ventarrón, tiene la cara de Alondra. Habla igual, la boca, la cara, algo hay”, agregó la conductora.

¿Qué dijo Rosa Fuentes tras ser comparada con Alondra García Miro?

Lejos de incomodarse por la comparación, la empresaria-quien acaba de abrir un centro de rehabilitación física en Miraflores- negó que tenga un parecido con “Alito”. No obstante, aseguró que hay personas que se lo dicen.

“No, no creo, si me lo dicen, será por el color cabello, si me han dicho”, señaló Fuentes.