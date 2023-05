¿Qué pasó? El famoso ex defensa del prestigioso club Barcelona y ex seleccionado nacional de España, Gerard Piqué ha sorprendido a todos luego de que fuera captado por usuarios en TikTok al descender de un vuelo low cost a Italia.

Lo que llama la atención es que Piqué siempre demostró gozar de los lujos especialmente en los vuelos, pues como se recuerda el ex jugador de fútbol le habría pedido a Shakira únicamente vuelos en primera clase para visitar a sus hijos, por lo que sorprende que ahora aborde vuelos baratos comerciales.

El autor del video viral se burló del futbolista irónicamente mientras se le ve a este intentar sacar su equipaje. “Mientras Shakira viaja en un avión privado, Piqué viaja a Italia en un avión de bajo costo comercial”, se lee en el clip. ¿Qué pasó Piqué? ¿Tienes problemas económicos? O es el karma”, agregó el autor.

Los fanáticos de Shakira en el mundo no han dejado pasar esta oportunidad y en los comentario del video viral han dejado comentarios contra el ex futbolista. “Shakira lo llevaba”, “El destino no perdona”, “Ahora sí pues el humilde” “Sospechoso” “El karma”, son algunos de los comentarios que se leen el clip del usuario jlo0678