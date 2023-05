El reciente videoclip lanzado por Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha, causó gran impresión en sus fans, quienes no tardaron en preguntarse si el papá de los niños habría firmado una autorización para el video y hoy los medios españoles se acercaron a la verdad.

La conductora del programa ‘Y ahora Sonsoles’ puso en tela de juicio la legalidad de la aparición de Sasha y Milan en el videoclip de Shakira: “Lo que más me sorprende de todo esto, es que, si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”.

Minutos más tarde se reveló que el futbolista no firmó ninguna autorización para que sus pequeños sean parte de un videoclip junto a Shakira: “Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé”.

