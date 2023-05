Tras las amenazas del Cuto Guadalupe a Magaly Medina en plena conferencia de prensa en la que afirmó haber perdonado a Charlene Castro por su infidelidad, pero no a la ‘urraca’ quien fue la que emitió el ampay.

Magaly intentó explicar las amenazas y agresividad del tío de Jefferson Farfán, afirmando que no tiene la suficiente educación como para reaccionar de forma adecuada: “Me da pena y lástima su situación, no podemos pedirles a futbolistas como el Cuto, porque muchos de ellos no han tenido acceso a la educación”.

En su conferencia de prensa, el Cuto afirmó que en más de una oportunidad ha querido tener una conversación con Magaly Medina, pero ella no desea darle una cita: “No me da ganas de sentarme a hablar con el Cuto Guadalupe”

TE PUEDE INTERESAR