Yahaira Plasencia , de 29 años de edad, habló de todos los ‘retoquitos’ que se ha hecho en el cuerpo y en el rostro. La ‘reina del totó’ aseguró que solo se ha puesto ácido hialurónico en la nariz y los labios, pero no se ha sometido a las cirugías.

En entrevista con Verónica Linares en su canal de Youtube, la salsera peruana comentó que nunca se ha operado el trasero, asombrando a la periodista, quien no le creyó. Yahaira reveló que todo lo que come se le va a los glúteos.

“Yo te voy a decir algo, hay mucha gente que no sabe, yo tengo celulitis y es porque me meto mucha grasa, me encanta el ‘mostrito’, me encantan las alitas, las papas fritas, el shawarma, todo lo que tiene grasa me encanta” , comenzó diciendo la expareja de Jefferson Farfán.

“A mi (esa grasa) se me va en las piernas y en el totó (...) es la comida, hace que el totó (me crezca), se me va allí”, agregó.

Yahaira Plasencia explica por qué no usa shorts

Verónica Linares le recordó que si no hace ejercicios, a partir de los 30 pagará las consecuencias de comer tan mal. Yahaira Plasencia reveló que, por esta razón, ya no usa shorts (pantalones cortos) en sus conciertos.

“No tampoco (no hago ejercicios) por eso, hoy en día, ya ni siquiera me pongo shorts para mis eventos, prefiero irme con buzos, pantalones, y tops. Sí voy a entrenar, ya lo prometí a mi equipo de trabajo, pero la comida no me la quitas porque me encanta comer” , sentenció.





