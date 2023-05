Daniela Darcourt se enteró que su colega Yahaira Plasencia dejó de trabajar con el reconocido productor musical Sergio George, luego de 4 años de relación laboral. Como se recuerda, meses atrás, el puertorriqueño señaló que trabajar con la salsera le traía pérdidas económicas.

Al respecto, Daniela Darcourt comentó que se enteró de la ‘ruptura’ entre Sergio George y Yahaira porque los usuarios en redes sociales la ‘etiquetan’.

“Es inevitable que me etiqueten en cada cosa que hace la muchacha, ya déjenla tranquila, déjenla trabajar ”, dijo, entre risas.

Luego felicitó a la expareja de Jefferson Farfán por comenzar “una nueva etapa en su carrera”.

“La felicito y que siga por el camino del bien. Le deseo todo lo mejor, todos los éxitos del mundo y para adelante, a empezar de cero, como se dice”, comentó la interprete de ‘Señor Mentira’.

Finalmente, dijo no descarta trabajar con Sergio George, en un futuro próximo: “con él y con quien sea, con tal que se cumplan con el proyecto”, dijo en declaraciones recogidas por América Espectáculos.

Yahaira hace “berrinche” en cabina radial: “Le interesó 3 rábanos dejar al público plantado”

Yahaira Plasencia sigue con ‘aires de diva’. Y es que la salsera no dudó en hacer un berrinche previo a una entrevista EN VIVO que iba a dar en Radio Panamericana, donde iba a promocionar su última canción.

Todo quedó registrado en las cámaras de los ‘Urracos’: Yahaira Plasencia se percata que el micrófono con el logo de ‘Magaly TV’ estaba en la mesa, por lo que sale raudamente de la cabina radial, jalando a su manager.

La ‘reina del totó’ le reclamó al productor de la radio. “A mi no me gusta que me sorprendan”, dijo Yahaira, indignada.

“Se puso en tono de diva, ¿a estas alturas Yaha? Ya se ve tan feo haciendo esos berrinches y esos desplantes. No quiso entrar a la entrevista porque vio un micro de mi programa en la cabina. Le interesó 3 rábanos dejar a su público plantado que la estaba esperando porque le habían promocionado. No quiso, se fue. Eso no lo hace nadie, Dayanita es la única que podría haber hecho eso”, comentó la presentadora de ATV, el jueves 11 de mayo, en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’.

TE PUEDE INTERESAR