Yahaira Plasencia superó sus diferencias con Luis ‘Cuto’ Guadalupe y se solidarizó con él tras la infidelidad de su esposa Charlene Castro, la cual se evidenció públicamente en un reportaje de ‘Magaly TV La Firme’.

La ‘reina del totó' fue abordada por las cámaras de América Espectáculos y habló sobre el ampay a la pareja del ‘Cuto’. Como se recuerda, el exjugador de Universitario de Deportes siempre criticó a Yahaira, por presuntamente serle infiel a Jefferson Farfán con Jerson Reyes, en el año 2015.

“Yo al señor ‘Cuto’ nunca en mi vida lo he visto, frente a frente nunca, obviamente sé quién es. Lo único que puedo decir es que en los momentos en que sentí que el mundo se me venía encima, cuando he sentido que nada tenia sentido y no podía sobresalir de algo que me pasó muy fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia, las personas que amo. Es el mejor mensaje a todas las personas que están pasando por un mal momento. Creo que todo pasa en algún momento y desearle el bien a todo el mundo, incluso... incluso a Cuto” , sostuvo.

La salsera recordó la vez en que Jerson Reyes, en el año 2016, aseguró que tuvieron un affaire en el recordado programa ‘El Valor de la Verdad’. Una de las anécdotas que contó fue que cuando se dirigían a un hotel, la cantante recibió una llamada de Farfán, confirmando su infidelidad.

“No se le desea a nadie, yo he pasado momentos complicados y no es fácil, es a nivel nacional y no es nada fácil, tenia 22 años, no estaba preparada. Hay que salir adelante”, dijo Plasencia.

‘Cuto’ Guadalupe explica por qué ‘odia’ a Yahaira Plasencia

Luis ‘Cuto’ Guadalupe dijo que “de lejos” prefiere a Daniela Darcourt, comparada con Yahaira Plasencia. Consultado sobre por qué - supuestamente - “odia” a la ‘reina del totó’, Gualadupe fue enfático y respondió:

“ Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’, ”, comentó al inicio el exfutbolista.

