Magaly Medina respondió de manera contundente a Luis ‘Cuto’ Guadalupe quien decidió culparla por la crisis familiar que afronta por el ampay de su esposa Charlene Castro. En su programa ‘Magaly TV La Firme’, del 16 de mayo, la periodista dijo que no permitirá que la acuse sin fundamento.

“Me ha culpado de todas las desgracias de su vida y me ha acusado de todo lo que se le ha ocurrido acusarme y eso no se lo voy a permitir, porque tengo una trayectoria de 25 años. La mentiras tienen patas cortas, soy una persona honesta, yo no voy por allí alabando la palabra del Señor y dando con el mazo a otro ”, dijo, molesta, el referencia a que el ‘Cuto’ restregaba su “fe” en Dios.

Magaly también enfureció porque Gisela Valcárcel metió su cuchara, dejando entrever que se burló del ‘Cuto’ Guadalupe tras difundir la infidelidad de Charlene Castro. La ‘Urraca’ resaltó que la esposa del exjugador es la que se ha burlado de él:

“¿Quién se ha burlado de él, no me he burlado. Lo único que he dicho es que ‘se le cayó la fe al Cuto’, pues, y eso no es burlarse. La que se ha burlado es su esposa, oye Gisela, entiende, su esposa, no yo, yo no estoy casada con Cuto Guadalupe, jamás lo estaría, oh por Dios, esos gustos nunca los he tenido”.

Finalmente, la periodista de espectáculos consideró que el tío de Jefferson Farfán se victimiza al igual que Gisela porque “son amigos”.

“Es su pata lo ha llevado a bailar a sus reality. Es su pata y lo sobonea. Gisela qué se mete, si es una de las más grandes alcahuetas de la mayoría de los cachos de la farándula”, agregó.

Magaly invita al Cuto Gudalupe a denunciarla por difamación

Cuto Gudalupe aseguró que Magaly Medina “vive con el odio”, por lo que tomará medidas legales contra ella. “Yo ya empecé con mis abogados, voy a seguir hasta las últimas consecuencias, yo siempre le mandé mensajes que quería una conversación con ella”.

Magaly decidió responder a las amenazas del Cuto y lo invitó a hacer lo correcto si considera que ganará en una posible demanda: “Que vaya a las instancias que considera necesarias que vaya y que denuncie, pero ahí no hay manera porque a quien debería demandar es a su expareja que quiso dar un testimonio que nosotros como programa de televisión recibimos”.

