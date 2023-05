Sin miedo a nada. Magaly Medina no se quedó callada y encaró a Cuto Guadalupe, quien la tildó de “mujer sin corazón” por haber expuesto el ampay de su esposa, Charlene Castro, con otro hombre en un hotel. Y es que la conductora le advirtió al exfutbolista que no la amenace con demandarla, ni mucho menos evidencie una actitud violenta hacia ella.

“Me parece bajo meter a mi madre que nada tiene que ver con mi trabajo televisivo. Creo que equivocó hacia dónde canalizar su ira, frustración y vergüenza. Si fuera mi amigo o alguien cercano a mí, podría ser personal, pero a él no lo conozco de nada. En el trabajo que hago, nada es personal y hacen mal quienes lo toman de ese lado”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ le pidió al pelotero que sea consecuente con sus acciones y le haga honor a su tan famosa frase de “la fe es lo más lindo de la vida”.

“A mí que no me amenace. Esas actitudes patanescas que he visto cuando habla de mí o le habla a mi reportera, es una conducta violenta y agresiva que no voy a tolerar. Que se tome un vaso de agua, que se relaje y deje de desearme todo tipo de mal, porque eso no es consecuente con su ‘dichosa fe’ que tanto cacarea”, agregó para Trome.

Por otra parte, la figura de ATV señaló que no perderá su tiempo en responderle legalmente a Cuto. “Yo no voy a salir a contestarle a cada persona que no sabe cómo liberar su furia, su vergüenza, su humillación pública. La gente puede hablar de mí lo que le dé la gana y yo puedo hacer con mi programa lo que quiera, solo pido respeto por mi trabajo”, finalizó.

Cuto amenaza con demandar a Magaly

El exfutbolista Cuto Guadalupe desfogó su furia contra la “Urraca”, a quien acusó de hacer un reportaje “malicioso” en su contra y hasta le envió una advertencia.

“Eres una mujer pobre. Como dijo mi compadre la ‘Foca’ Farfán, es una mujer pobre (...) Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. Las lágrimas de mi madre lo vas a pagar con creces, y ese día, te vas a acordar de mi”, dijo Guadalupe.

