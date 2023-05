Fuertes declaraciones. Pedro Suárez Vértiz no fue ajeno a la polémica que se ha generado a raíz del ampay de Charlene Castro, esposa de Cuto Guadalupe, quien le habría sido infiel con otro hombre en un hotel de Barranco. Y es que el cantante utilizó sus redes sociales para aconsejar, fiel a su estilo, al exfutbolista tras ser víctima de traición sentimental.

“Querido Cuto. Tú como figura pública sabes perfectamente que hay dos tipos de hombres engañados: Los que lo saben y los que no. En realidad el matrimonio es una cuestión de optimismo. El que busca, encuentra ”, comenzó diciendo a través de su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, el artista peruano confiesa que es consciente que las mujeres tienen una gran cantidad de romances clandestinos, y muchas veces sin ser descubiertos, a comparación de los hombres.

“La coquetería es totalmente inconsciente, así estés recontra templado. En hombres y mujeres. El ser humano tira rosas por donde va (...) Porque la infidelidad es parte de la sociedad. Yo estoy realmente impresionado con la cantidad de conatos de romance que tienen las mujeres. Recuerda que el hombre busca. Pero a la mujer la buscan”, agregó.

Por otra parte, Pedro Suárez señaló que Cuto no debería culpar a Magaly Medina por emitir dicho ampay, pues la traición estuvo a cargo de su esposa, y cualquier presentador de televisión no se hubiera callado una noticia de esa índole.

“Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt, que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gentes. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quiénes somos, y sobre todo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia . Nunca mates al mensajero. Tú seguirás siendo mi modelo de espiritualidad. Que el mundo no te venza querido amigo. Saludo el perdón a tu mujer”, finalizó.

