Camila Escribens es la flamante ganadora del Miss Perú 2023 y es la sucesora de Alessia Rovegno. Ella será la representante peruana en el Miss Universo y buscará conseguir la ansiada corona.

Camila Escribens tiene actualmente 24 años de edad y una larga trayectoria en el concurso de belleza. En el Miss Perú 2019, Escribens quedó en el segundo lugar por detrás de Anyella Grados, a quien se le retiró la corona por un video donde aparece ebria tras asistir a una fiesta.

Tras ser coronada en ‘Esto Es Guerra’, este 18 de mayo de 2023, Camila Escribens fue consultada sobre su relación familiar con Rebeca Escribens , conductora de América Espectáculos.

“El apellido Escribens es de una familia.... nunca la he conocido, no he tenido el placer de conocer a mi tía porque sí somos familia, mi abuelito es hermano del papá de Rebeca. Ojalá pronto te pueda conocer” , comentó la modelo.

Qué dijo Rebeca Escribens de su sobrina Camila, Miss Perú 2023

Rebeca Escribens confirmó que Camila Escribens, Miss Perú 2023, es su sobrina de sangre. “No se le entiende porque se ha criado en Estados Unidos, piensa en inglés”, comentó inicialmente al escuchar la entrevista a la modelo.

Además, explicó por qué no conoce personalmente a su sobrina.

“Efectivamente es mi sobrina, no he tenido la oportunidad de conocerla, ella se ha criado en los Estados Unidos. Ella es nieta del hermano de mi papá, de mi tío Walter. Su padre es primo hermano mío. No nos conocimos porque se ha criado en otro paí s”, comentó.

“Te toca demostrar que puedes traer la corona del Miss Universo”, agregó.

