¿Mala memoria? Yahaira Plasencia decidió darle una entrevista a Carlos Carlín y como en toda entrevista de la ‘ex chica reality’ era imposible no hablar sobre Jefferson Farfán, pero ella prefirió multiplicarlo por cero ante la sorpresa del entrevistador.

En los adelantos de la entrevista que se estrenará hoy jueves 18 en el canal online de Carlos Carlín, se habló del Cuto Guadalupe quien es el tío de Jefferson Farfán y en más de una ocasión se ha burlado y referido sobre Yahaira Plasencia y ella opinó al respecto: “Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”.

Carlín decidió ir más allá y le preguntó sobre su relación actual con Jefferson Farfán, con quien tuvo un largo romance años atrás, pero la respuesta de Yahaira tomó por sorpresa a Carlos: “¿Quién es su sobrino?, ah cero comunicación”, de esta forma la cantante afirmó no tener nada que ver con el exfutbolista.

