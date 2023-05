A tan solo minutos de haberse emitido el ampay de Charlene Castro con Luis Ticona, el Cuto Guadalupe anunció que daría una conferencia de prensa en la que hablaría por única vez sobre el tema; sin embargo, la sorpresa fue grande para muchos cuando afirmó haber perdonado a su esposa, pero no a Magaly Medina por haber emitido el reportaje que según él habría sido “malicioso”.

Gisela Valcárcel

Fue una de las primeras en pronunciarse sobre el caso, dejando en claro su apoyo en contra de Magaly Medina y resaltó uno de los adjetivos del Cuto: “Mujer pobre”. Horas más tarde volvió a demostrar que está de lado del tío de Jeffersón Farfán afirmando que él es de “otro level”.

Esto causó solo las risas de Magaly Medina quien se preguntó “¿otro level de qué? De cachudo será”, finalmente le pidió a Gisela Valcárcel que deje de dar su opinión porque el público no quiere leerla según la ‘urraca’.

Los famosos peruanos que apoyaron al Cuto Guadalupe contra Magaly luego del ampay | Imagen compuesta 'Ojo'

Pedro Suárez Vértiz

El cantante también opinó del tema, pero evitó ponerse del lado de alguno de los dos e intentó hacerla de conciliador: “Recuerda que el hombre busca, pero a la mujer la buscan. Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gente. Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto, sabemos del pecado más que todos. Entonces, no culpes a Magaly. Ambos sabemos quiénes somos y, sobre todo, que cualquier periodista de cualquier parte del mundo no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero”.

El mensaje fue agradecido por Magaly Medina en su programa y expresó su cariño al rockero peruano, quien fue según la ‘urraca’ uno de los más sensatos al opinar.

El mensaje de Pedro Suárez Vertiz

MELISSA KLUG

La ‘blanca de Chucuito’ no apoyó las amenazas a Magaly Medina, pero sí el perdón del Cuto a su esposa y evitó pronunciarse de más: “Muy aparte de tener un vínculo de amistad de hace muchísimos años, yo tengo un vínculo familiar. Por el respeto que tengo a su familia, hijos, a él, no voy a opinar, porque se lo voy a decir en privado”.

