A sus 58 años de edad, Jaime Bayly decidió revelar un poco más de lo que fue su infancia y gran parte de su juventud a manos de su padre, quien lo habría agredido física y psicológicamente durante su infancia, llevando al escritor a caer en vicios para evadir las penas.

Todo sucedió en una entrevista que Luis Novaresio le hizo al periodista peruano, donde luego de escuchar las declaraciones de Jaime sobre su padre, el representante de ‘La Nación’ decidió hacer una pregunta incisiva: “¿Tu padre te hizo pagar físicamente el desprecio o el no amor que te tenía?”.

La respuesta de Bayly fue afirmativa, aclarando que las agresiones no eran como las que recibía Mario Vargas Llosa a manos de su padre: “Sí, me pegaba en sus horas peores, me pegaba y me pegaba de una manera que yo no sé si tuvo que ver luego con mi identidad sexual porque no me daba una trompada en el rostro como Ernesto Vargas le pegaba a Mario Vargas Llosa. Ernesto Vargas era un cabrón, le pegaba a Mario, Mario tenía 11 o 12 años, en la cara, le pegaba a la mamá de Mario”.

Minutos más tarde, Jaime confesó que la forma en la que su padre lo golpeaba podría tener relación con su orientación sexual, ya que él actualmente es bisexual: “Mi padre me decía date la vuelta, bájate el pantalón, los calzoncillos , era una escena tremenda y él se sacaba el cinturón y me pegaba en las nalgas, entonces fíjate esta cosa tremenda, yo era un niño, yo no había asomado todavía a la pubertad o el deseo erótico”.

Una de las reflexiones más fuertes que hizo Jaime, fue cuando reveló que él esperaba amor de su padre, como es natural en toda familia, pero nunca fue así: “Pero que un hombre que yo pensaba que debía quererme naturalmente me diese correazos y con la hebilla en las nalgas, me educó en esa forma retorcida autodestructiva de relacionarme con los otros”.

