En una reciente entrevista que brindó Jaime Bayly para el medio internacional ‘La Nación’, se supo que la relación entre el periodista y su padre nunca fue buena y el escritor intentó relacionar su bisexualidad con los maltratos físicos y psicológicos que le hacía el hombre que debió amarlo.

Luis Novaressio fue el encargado de hacerle la entrevista a Jaime Bayly en la que el periodista peruano confesó haber tenido un intento de suicidio en el que llamó a su padre para buscar apoyo, pero solo encontró desinterés y crueldad: “A las 3 o 4 de la mañana estaba tieso yo de tanta cocaína y entonces lo llamo, yo no sé por qué lo llamé, lo despierto y le digo papá, quiero decirte que me voy a matar esta noche, quiero despedirme de ti”.

Según contó Jaime, la respuesta que le dio su padre no fue para nada alentadora e incluso fue una invitación a que siga con sus planes de quitarse la vida: “Me dijo bueno, buena suerte, pero no me llames a esta hora, estoy durmiendo, adiós”.

Evidentemente, Jaime esperaba una respuesta más consoladora de su padre, pero al encontrar crueldad y frialdad, el periodista peruano tocó fondo y comenzó a darse cuenta de lo que realmente debería hacer: “Fíjate que en ese momento Luis que yo hubiera querido que él me dijera no lo hagas, dónde estás voy corriendo, en ese momento dije voy a dejar la cocaína porque mi padre quiere que yo me mate de una sobredosis de cocaína, él quiere enterrarme, no me va a enterrar”.

La lección que aprendió Jaime Bayly

Con los años y la lección que tuvo Jaime Bayly tras aquel duro momento con su padre, el periodista se dio cuenta por qué estaba dejando que su vida sea un infierno y lo relató así: “En ese momento comprendí que todo lo malo que yo me metía en el cuerpo era una manera de odiarme como él me había educado en odiarme, en ese momento descubrí que yo tenía que ir a la guerra contra él, afirmando mi identidad, queriéndome como él no me había querido”.

