Tras haber causado sensación en el reality ‘El poder del amor’, Shirley Arica acaba de confirmar que firmó un contrato con ‘Telemundo’ para ser parte del reality en el que estuvo Laura Bozzo y ese sería el motivo por el que actualmente no puede tener pareja.

La modelo peruano estaría recibiendo una buena cantidad de dinero por participar en dicho reality y añadió que no puede revelar quiénes serán sus compañeros de convivencia: “El reality es el reality, obviamente hay varios verdes bajo la mesa y entonces no voy a estar con esta cara. Además, no pudo adelantar qué figuras formarán parte de “La casa de los famosos: los elegidos”.

Rodrigo González fue quien con cuchara le sacó todas las confesiones a Shirley Arica y ella afirmó que viajará a tierras mexicanas el 26 de este mes y volverá en julio.

