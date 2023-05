La sensual modelo argentina Xoana González nos ha acostumbrado a sus excentricidades y su modo de hablar tan directo que en más de una ocasión ha revelado detalles íntimos de sus vida sexual. En ese sentido, hace varios meses la también modelo de Only Fans estuvo junto a Shirley Arica y contó como fue su primera vez con un “caballo”.

Xoana González fue la invitada especial en el canal de YouTube ‘EnTragos’ de la popular Shirley Arica, espacio digital que le hace preguntas íntimas y candentes a famosos. Luego de que contestara varias preguntas de su paso por la plataforma de contenido para adultos, la gaucha fue consultada por su primera vez en la intimidad.

Xoana González revela como fue su primera vez

La ‘Chica realidad’ le preguntó directamente a la Xoana sobre los rumores que se habían escuchado sobre que la primera vez en la intimidad de la argentina había sido con un caballo.

“¿Cómo es eso que tu primera vez fue con un caballo?”, preguntó directamente Shirley Arica, a lo que Xoana González aclaró que efectivamente su “primera vez” fue con un caballo cuando tenía 12 años y cabalgaba sobre el lomo del animal en una clase de equitación.

“ Yo estaba haciendo equitación, tenía 12 años y estaba cabalgando... ese caballo en un momento hizo un salto y yo sentí que algo me dolió y se rompió. Se me rompió el himen cabalgando el caballo ”, explicó la estrella de Only Fans entre la risa de Shirley Arica y todos los miembros de la producción.

