¿Qué le pasó? Shirley Arica siempre se ha caracterizado por estar envuelta en polémicas o ser demasiado directa y ‘deslenguada’ al momento de dar su opinión sobre algún personaje de la farándula loca. Sin embargo, parece que ahora no se encuentra pasando por un buen momento y decidió compartirlo con sus seguidores.

Pese a estar viviendo una nueva etapa en su carrera, tras las creación de su canal en Youtube, “Entre tragos” , la popular ‘Chica realidad’ se entrevistó a sí misma en su programa y dio detalles de su niñez, adolescencia y varios secretos bastante guardados.

Esta vez, la polémica modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para comentarle a sus seguidores que viene afrontando un proceso personal bastante fuerte, dejando entrever que se tomaría una pausa y alejaría de las redes sociales.

“He pasado tanto en la vida, que solo me toca sacarle la lengua. Aunque nadie sepa lo de uno; hoy no paso un buen momento. Decirles a todas esas personas que me quieren y me escriben, que volveré muy pronto y más fuerte”, comenzó escribiendo.

Asimismo, Shirley Arica reflexionó e invitó a los usuarios a no guardarse sus sentimientos y exteriorizarlos. “ A veces no es bueno ocultar lo que sentimos y hacer como si nada pasará, exterioricemos y aceptemos los procesos”, finalizó.

