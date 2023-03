La modelo Shirley Arica se entrevistó a sí misma durante su programa de YouTube “Entragos”. En este hizo revelaciones sobre su tormentosa relación con su exesposo Rodney Pío Dean, padre de su única hija. Y sorprendió al confesar que cayó en el alcohol tras el fin de su matrimonio.

Durante su autoentrevista, la “chica realidad” describió a su romance con el primo de Juan Manuel “Loco” Vargas como tóxico. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haberse casado con él.

¿Por qué Shirley Arica cayó en el alcoholismo?

“(Mi relación con Pío) Inició muy bonita, pero se volvió bastante tóxica por parte de él y por parte mía. Me volví súper celosa, él también. Hemos llegado a insultos, humillaciones. Los dos nos engañamos (...) Pero no me arrepiento casado porque me casé enamorada” , dijo.

Reveló también que se refugió en el alcohol tras su polémica separación del padre de su hija. “Yo lloraba casi todos los días, me dediqué a tomar, a salir, a juntarme con gente negativa. Lo único que hacía era tomar de lunes a jueves (...) Entré en un tema de competencia con él y no me daba cuenta del daño que le estaba causando a la bebé” , detalló.

Por otro lado, Shirley Arica señaló que tuvo muchos ‘remembers’ con Rodney Pío. “Actualmente vamos a volver. No, mentira. (risas) No te podría decir que somos amigos íntimos, pero sí podemos sentarnos a tomar un trago. Han habido miles de remembers, miles”, sostuvo.

